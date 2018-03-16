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الوطن

وزيرة الهجرة: الناخبون يشاركون في التصويت للحفاظ على مصر

منذ 27 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
وزيرة الهجرة: الناخبون يشاركون في التصويت للحفاظ على مصر

نبيلة مكرم

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إنها لابد أن تحيي المواطنين المصريين بالخارج على إقبالهم على التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وأضافت مكرم خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" أنها تحيي أيضا الإعلاميين ممن يغطون العرس الديمقراطي، لأنه يوجه الرسالة الصحيحة للمواطن في الداخل والإعلام الغربي الذي يحاول نقل الصورة بشكل خاطئ.

وتابعت أن المواطن المصري يشعر أنه في حرب مع أبناء الوطن وأنه يجب أن يشارك في الانتخابات للحفاظ على الدولة المصرية وهو شيء إيجابي.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

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