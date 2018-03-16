الجالية المصرية بالسعودية توفر أتوبيسات لنقل الناخبين للجان مجانا

نشرت صفحات الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ملصقات توضح أماكن تحرك الأتوبيسات من عدد من المدن بالمملكة إلى أماكن الاقتراع، لنقل الناخبين.

كما وفرت "حملة عشان نبنيها" بالسعودية أتوبيسات مجانية لنقل المواطنين وإعادتهم مرة أخرى لمساكنهم، إضافة لاصطحاب الأطفال ورعايتهم خلال فترة التصويت.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.