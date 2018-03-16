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الوطن

"التجارة": إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال البريطاني

منذ 22 دقيقة
كتب: صالح إبراهيم
"التجارة": إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال البريطاني

طارق قابيل وزير التجارة

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البريطاني لمدة 3 سنوات برئاسة المهندس هشام مكاوي رئيس مجلس إدارة شركة بريتش بتروليم وعضوية كل من حسين شكري "شركة أتش سي للأوراق المالية"، وشريف البلتاجي "شركة بلكو للحاصلات الزراعية"، والمهندس على عيسي "نهضة مصر للحاصلات الزراعية"، والدكتور هاني سري الدين "سري الدين للاستشارات الدولية"، والدكتور مهاب أحمد "فارما أوفرسيز"، وعلاء دياب "بيكو الزراعية"، وحلمىيفؤاد "بنك HSBC"، والمهندس يحيى زكي "دار الهندسة للاستشارات الهندسية"، والمهندس هاني محمود "فودافون مصر"، والدكتور أحمد الشرقاوي "مجموعة شركات رامو"، وكريم عوض "أي أف جي هيرميس"، والمهندس محمد الكرداني "KAD"، وأحمد الوصيف "وينجز للسياحة والاستثمار"، وماجد ملاك "مجموعة فنادق ومنتجعات تروبيتال".

وتضمن القرار، في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري في المجلس تقريرا دوريا نصف سنوي، متضمنا ما قام به المجلس من نشاط وأهم المقترحات والخطط المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.

وقال الوزير، إن إعادة تشكيل المجلس يستهدف تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع بريطانيا، والتي تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر وأكبر دولة أجنبية مستثمرة بالسوق المصري بإجمالي استثمارات تبلغ 5.6 مليون دولار من خلال 1450 شركة ومشروع، مؤكدا أهمية الدور الذي سيقوم به المجلس في تعظيم وزيادة العلاقات المشتركة بخاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط كلا البلدين.

وأشار قابيل إلى أن المجلس بتشكيله الجديد سيكون له دور كبير في دعم وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع القطاع الخاص في بريطانيا لإقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.

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