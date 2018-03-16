تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 1600 قرص ترامادول للسعودية

منذ 14 دقيقة
كتب: محمد الشيخ
بالصور| ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 1600 قرص ترامادول للسعودية

وزير الداخلية

أسفرت جهود إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي، اليوم، عن ضبط راكب مصري كان مغادر على متن طائرة الخطوط السعودية المتجهة إلى الرياض، خلال محاولته تهريب كمية من الأقراص المخدرة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بشأن مكافحة جرائم المخدرات بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، وتعليمات اللواء محمود الديب مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ بوضع تلك التوجيهات محل التنفيذ. 

وكانت الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب، اشتبهت في وجود أجسام معتمة داخل حقائب الراكب، وبفتح الحقائب بمعرفة الراكب وتفتيشها عُثر داخل المواسير الحديدية الداعمة لجوانب وأرضية الحقائب على كمية من أقراص يشتبة أن تكون لأقراص الترامدول المخدر وزنت 1400 كجم واحد كيلو جرام، ما يعادل 1600 قرص مخدر.

وتم إخطار اللواء طة بيومي مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الراكب، وتحرير محضر بالمضبوطات وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

 

 

 

أخبار متعلقة

ضبط صيدلي حاول تهريب أموال على الخطوط السعودية بمطار برج العرب

ضبط صيدلي حاول تهريب أموال على الخطوط السعودية بمطار برج العرب
الخطوط السعودية: سنعلن عن خصخصة الخدمات الطبية خلال أسابيع

الخطوط السعودية: سنعلن عن خصخصة الخدمات الطبية خلال أسابيع
إلغاء رحلة الخطوط السعودية من مطار القاهرة إلى الدمام لعطل فني

إلغاء رحلة الخطوط السعودية من مطار القاهرة إلى الدمام لعطل فني
الخطوط السعودية تدشن رحلاتها الرسمية والمنتظمة بين المملكة والعراق

الخطوط السعودية تدشن رحلاتها الرسمية والمنتظمة بين المملكة والعراق
الخطوط السعودية تحقق قفزة كبيرة في حركة السفر العابرة بين قارات العالم

الخطوط السعودية تحقق قفزة كبيرة في حركة السفر العابرة بين قارات العالم
الخطوط الجوية السعودية تطلق خدمة غير مسبوقة

الخطوط الجوية السعودية تطلق خدمة غير مسبوقة

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

سفير مصر في روما يدلي بصوته.. ويؤكد: إقبال كبير على التصويت

سفير مصر في روما يدلي بصوته.. ويؤكد: إقبال كبير على التصويت

وكيل الأطباء: مهنة الطب في مصر تواجه العديد من الصعوبات

وكيل الأطباء: مهنة الطب في مصر تواجه العديد من الصعوبات

نقيب الأطباء: الأخلاقيات والتعليم أهم ما يجب أن يتميز به الطبيب

نقيب الأطباء: الأخلاقيات والتعليم أهم ما يجب أن يتميز به الطبيب

بدء حفل تكريم أوائل خريجي كليات الطب بنقابة الأطباء

بدء حفل تكريم أوائل خريجي كليات الطب بنقابة الأطباء

مركز شباب ميت أبو غالب يفعل "مبادرة انزل شارك دي بلدك"

مركز شباب ميت أبو غالب يفعل "مبادرة انزل شارك دي بلدك"

اختيارات الوطن

سيدات مصريات يغنين "بشرة خير" أمام القنصلية المصرية في دبي

فى يومه العالمى: النوم أقل من 6 ساعات «تعكير مزاج»

فى يومه العالمى: النوم أقل من 6 ساعات «تعكير مزاج»

«رونى».. أصغر معلق كرة قدم: بحبك يا «شلبى»

«رونى».. أصغر معلق كرة قدم: بحبك يا «شلبى»

أطفال الصعيد فى مزارع البصل: يد تعمل.. ويد تمسح الدموع

أطفال الصعيد فى مزارع البصل: يد تعمل.. ويد تمسح الدموع

مرضى ضمور العضلات يودّعون مرحلة «الحسبنة»: القضاء هو الحل

مرضى ضمور العضلات يودّعون مرحلة «الحسبنة»: القضاء هو الحل

الأكثر قراءة

عاجل