بالصور| ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 1600 قرص ترامادول للسعودية

أسفرت جهود إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي، اليوم، عن ضبط راكب مصري كان مغادر على متن طائرة الخطوط السعودية المتجهة إلى الرياض، خلال محاولته تهريب كمية من الأقراص المخدرة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بشأن مكافحة جرائم المخدرات بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، وتعليمات اللواء محمود الديب مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ بوضع تلك التوجيهات محل التنفيذ.

وكانت الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب، اشتبهت في وجود أجسام معتمة داخل حقائب الراكب، وبفتح الحقائب بمعرفة الراكب وتفتيشها عُثر داخل المواسير الحديدية الداعمة لجوانب وأرضية الحقائب على كمية من أقراص يشتبة أن تكون لأقراص الترامدول المخدر وزنت 1400 كجم واحد كيلو جرام، ما يعادل 1600 قرص مخدر.

وتم إخطار اللواء طة بيومي مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الراكب، وتحرير محضر بالمضبوطات وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.