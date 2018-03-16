"المصريين بالخارج": إقبال تاريخي في الرياض.. و50 أتوبيسا لنقل الناخبين

قال علي عويس، مستشار الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن "إقبال المصريين على التصويت في الانتخابات الرئاسية أمام السفارة المصرية في الرياض يعد تاريخيًا، حيث امتدت الطوابير لكيلومترات عدة".

وأضاف عويس، في تصريح لـ"الوطن"، أن جميع المصريون بالمملكة يصرون على المشاركة، وسط إجراءات أمنية من الشرطة السعودية في حي السفارات؛ لتسهيل عمليه التصويت، كما جاءت الأتوبيسات من جميع أنحاء المملكة لنقل المصريين للسفارة، حيث وصل عددها أكثر من 50 أتوبيسا لنقل الناخبين من جميع مناطق الرياض.

وأشار إلى توافد النساء وكبار السن بشكل ملحوظ، مضيفًا أن نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، دائمة التواصل مع الجميع منذ فجر اليوم بجميع رؤساء الجاليات، وشكلت غرفه عمليات بالوزارة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.