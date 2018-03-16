منظمة حظر الأسلحة الكيميائية و"نوفيتشوك"

انضمت الولايات المتحدة وفرنسا وإلمانيا إلى بريطانيا، أمس، في اتهام روسيا بتسميم عميل مزدوج روسي سابق في انكلترا، مشكلة بذلك جبهة غربية في مواجهة موسكو.

وطلبت القوى الغربية الأربع من روسيا أن تقدم إلى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، كل المعلومات عن برنامج كيميائي يحمل اسم "نوفيتشوك" ويتعلق بمادة سامة للاعصاب ابتكرها علماء سوفيات ابان ثمانينات القرن الماضي، بحسب الغربيين وخبير كيميائي روسي سابق يعيش في الولايات المتحدة.

اما روسيا فتنفي بشكل قاطع وجود برنامج من هذا النوع.

- ماذا يمكن لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية ان تفعل؟ -من الضروري للمملكة المتحدة ان تقدم ادلة تثبت ان سلاحا كيميائيا استخدم لتسميم العميل المزدوج الروسي السابق عبر تقديم عينات، على حد قول اليستر هاي الاستاذ المتقاعد في علم السموم البيئية في جامعة ليدز في بريطانيا.

صرح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لشبكة التلفزيون بي بي سي ان المملكة المتحدة تقوم بارسال عينة من المادة السامة الى المنظمة.

عندها يمكن للندن ان تطلب من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التحقيق فعليا بموجب المعاهدة حول حظر الاسلحة الكيميائية.

هذه المعاهدة تسمح للدول بالتحرك في اطار العلاقات الثنائية، وهذا ما فعلته رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بطردها 23 دبلوماسيا روسيا وتجميد الاتصالات مع موسكو.

- لماذا افلت "نوفيتشوك" من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية؟ -لا يمكن للمنظمة التحقيق الا في الاسلحة الكيميائية المعلنة للدول الـ192 الاعضاء فيها. وكانت المنظمة رحبت في أكتوبر الماضي باعلان موسكو تدمير كل المخزون الروسي من هذه الاسلحة.

الا ان روسيا لم تكشف "نوفيتشوك" وتنفي وجود اي برنامج من هذا النوع، كما اشار مارك بيشوب الخبير في الاسلحة الكيميائية في معهد الدراسات الدولية في ميدلبوري بمونتيري في الولايات المتحدة.

- الى اي حد يمكن للمنظمة ان تكون فعالة؟-قال سيكو فان دير مير البحث في معهد كيانغنديل في لاهاي ان المنظمة "كانت فعالة جدا لبناء عالم خال من الاسلحة الكيميائية".

وقد دمر اكثر من 95 بالمئة من مخزون الاسلحة الكيميائية المعلنة في العالم، وفازت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في 2013 بجائزة نوبل للسلام تقديرا لجهودها من اجل تخليص العالم من هذه الاسلحة.

ويرى الخبراء ان مفتشي المنظمة عملوا بفاعلية كبيرة لكن النظام لا يخلو من ثغرات. وقال فان دير مير "اذا اراد احدهم الحاق الاذى، فهناك دائما طريقة للقيام بذلك".

- ماذا تقول المعاهدة؟-تتحمل الدول الموقعة للمعاهدة مسؤولية اعلان اسلحتها الكيميائية وتحديد طبيعتها وكمياتها واماكنها ومنشآت تخزينها وانتاجها.

وتملك المنظمة حق تفتيش المنشآت لكن لا يمكنها القيام بابحاث اعمق.

لذلك تفترض المعاهدة وجود مستوى محدد من الثقة.

-هل انتهكت روسيا الثقة؟-

تفرض معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية ان تعلن الدول عن كل مخزوناتها. وروسيا نفت الخميس حتى وجود برنامج يحمل اسم "نوفيتشوك".

وقال مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف "ليس هناك برنامج لتطوير اسلحة كيميائية يحمل اسم +نوفيتشوك+ لا في عهد الاتحاد السوفياتي ولا في روسيا".

واتهم سفير المملكة المتحدة في المنظمة بيتر ويلسون، موسكو الثلاثاء بانها اغفلت لسنوات الاعلان عن كل مخزونها من الاسلحة الكيميائية.

لكن موسكو تؤكد ان الاتفاق يقضي فقط بالاعلان عن المنتجات الكيميائية المخصصة لان تصبح اسلحة كيميائية حقيقية وليس للابحاث، كما قال بيشوب.

واضاف "هناك الكثير من المواد الكيميائية السامة التي انتجها كيميائيون ويمكن ان تستخدم اسلحة، لكنها صنعت لغايات اخرى".

وتابع الخبير أن "الروس يمكنهم القول انهم يقومون بابحاث على مواد كيميائية من نوع "نوفيتشوك" لاستخدامها المحتمل في مضادات الحشرات" مثلا.