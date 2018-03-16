نقيب الأطباء يعلن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية

أعلن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، اكتمال نصاب الجمعية العمومية اليوم، وبدء أعمال الجمعية العمومية بتلاوة قرآنية والسلام الجمهوري، مطالبا الأطباء بأن يكونوا مثال يحتذى به أمام باقي النقابات.

وتناقش الجمعية العمومية العديد من النقاط هي، ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ورد النقابة عليه بالإضافة إلى النظر في اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2016 وتقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2017 وموازنة النقابة التقديرية لعام 2018 والنظر في تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات وتقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 20 2017.

كما تناقش الجمعية العمومية تطورات قضية الدكتور محمود ناصر وآليات دعمه والتضامن معه والتعسف والحملات المتكررة ضد الأطباء.

يذكر أن النصاب القانوني لاكتمال الجمعية العمومية هو 1000 طبيب، وتم مد أعمال التسجيل لحضور الجمعية العمومية لمدة ساعة.