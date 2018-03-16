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الوطن

برلماني يتقدم بمقترح قانون لزيادة مرتبات ومعاشات أفراد "الداخلية"

منذ 16 دقيقة
كتب: محمد طارق
برلماني يتقدم بمقترح قانون لزيادة مرتبات ومعاشات أفراد "الداخلية"

عاطف عبد الجواد

تقدم النائب عاطف عبد الجواد، بمقترح بقانون بشأن زيادة مرتبات ومعاشات أفراد وقوات وزارة الداخلية.

وأوضح عبد الجواد في بيان صحفي له اليوم، أن قوات الشرطة بحانب رجال القوات المسلحة البواسل واجهوا كل السلبيات التي نتجت عن فوضى السنوات السابقة لتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قيادة البلاد وحتى الآن ويواجهون الموت كل ساعه جنبا بجنب أيضا، وهذه الخطوة لرد جزء من الجميل لهم.

واستطرد عضو مجلس النواب، على الرغم من ما بذلوه ويبذلوه من تضحيات في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامته إلا أن الأمور تستوجب زيادة حتمية وفورية في الدخول والمعاشات، مؤكدا على أنهم يعملون في صمت ولم نجد أحد منهم طالب بشيء فهم متجردين لمصلحة الوطن.

وتابع: رجال الشرطة البواسل والقوات المسلحة يواجهون متاعب ومعرضون للتضحية بحياتهم في سبيل الدفاع عن تراب هذا الوطن ومن باب العرفان تقدمت بهذا المقترح، متمنيا سرعة الموافقة عليه.

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