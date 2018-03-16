"الدفاع الروسية": لم يكن هناك استخدام للأسلحة الكيميائية في الغوطة

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إنه لم يكن هناك أي استخدام للأسلحة الكيميائية في منطقة الغوطة الشرقية.

وأضاف اللواء إيجور كوناشينكوف الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، أن الأنباء التي زعمت استخدام القوات السورية للأسلحة الكيميائية في حمورية بالغوطة الشرقية لم يكن لها أي تأكيدات، وفقا لـ"سبوتنيك" الروسية.

وأكدت كوناشينكوف، أن بعض وسائل الإعلام الغربية تحدثت، صباح اليوم، عن استخدام القوات السورية في حمورية للأسلحة الكيميائية، وعن وجود أعداد كبيرة من الضحايا، موضحا: "صدفة في تلك الأثناء وبمساعدة مركز المصالحة الروسي، بدأ المدنيون في الخروج من حمورية، حيث غادر أكثر من 11.5 ألف سوري عبر الممر الإنساني".

وأوضح: "ممثلو وسائل الإعلام الروسية والغربية والعربية العاملون في حمورية سألوا جميع الخارجين عما إذا كان هناك هجوم كيميائي في الصباح، ولم يكن هناك شخص واحد سمع شيئا عن ذلك الأمر".