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الوطن

عضو مجلس "الصحفيين": نناقش تغیير الیوم المخصص للجمعیة العمومیة

منذ 6 دقيقة
كتب: مريم الخطري
عضو مجلس "الصحفيين": نناقش تغیير الیوم المخصص للجمعیة العمومیة

أيمن عبد المجيد

قال أیمن عبدالمجید، عضو مجلس نقابة الصحفیین، إن حالة العزوف التي نشاهدها الآن من أعضاء الجمعیة العمومیة یرجع إلی إقامتها في یوم الإجازة.

وتابع عبدالمجید في تصریح لـ"الوطن"، هناك مشروع قانون تعکف النقابة علیه لتغيير يوم الجمعیة العمومیة من يوم الجمعة إلى يوم آخر بحيث يكون يوم عمل عادي.

وشهدت نقابة الصحفيين إقبال وحضور ضعيف لأعضاء الجمعية العمومية منذ فتح باب التسجيل بالكشوف الرسمية لحضور الاجتماع اليوم، حيث بلغ عدد الذین سجلوا 27 عضوا فقط.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين اليوم الجمعة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة للمرة الثانية، إلى يوم الجمعة 30 مارس الحالي، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور(25%) من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة(35) من قانون رقم 76لسنة1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

وكان مجلس النقابة وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية وتقرير مجلس النقابة عن العام الماضي، وفق المادة 34 من قانون النقابة.

وأكد حاتم زكريا السكرتير العام، أن النقابة قامت بإرسال دعوة الجمعية العمومية مرفق معها (CD) يتضمن تقرير مجلس النقابة والميزانية العمومية عن العام الماضي، لجميع الزملاء على عناوين إقامتهم بخطابات مسجلة.

وأضاف حاتم زكريا أن النقابة قامت بنشر الدعوة في جريدتى الأهرام والأخبار، طبقا لقانون النقابة، كما تم إرسال إيميلات لجميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، مشيرا إلى أن النقابة وفرت نسخ مطبوعة من التقرير والميزانية لتوزيعها على الزملاء بمقر النقابة والمؤسسات الصحفية.

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