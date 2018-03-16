شروط وتفاصيل حصول الشباب على قرض جهاز تنمية المشروعات

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع شركة "سويفت تكنولوجيز"، بدء تلقي طلبات الشباب، للحصول على قروض من الجهاز، لتملك سيارة نقل خفيف بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية.

والشروط المطلوبة في المتقدمين، هي:

1) ألا يقل السن عن 25 عاما.

2) خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال قيادات السيارات.

3) الوجود بالمحافظة المقام بها المشروع.

4) التفرغ الكامل للمشروع.

5) الحصول على مؤهل دراسي مناسب.

6) تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

والحد الأدنى للمساهمة الذاتية 20% من سعر السيارة، والمميزات هي تأمين شامل على السيارة، وتأمين على حياة السائق.

ويفتح باب التقدم طوال أيام الأسبوع، من الأحد إلى الخميس حتى نهاية شهر مارس الجاري، من الـ10 صباحا حتى الـ5 مساء، ويمكن إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني apply@swyft-me.com.