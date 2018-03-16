تسجيل الدخول

الوطن

شروط وتفاصيل حصول الشباب على قرض جهاز تنمية المشروعات

منذ 9 دقيقة
كتب: سمر إيهاب
شروط وتفاصيل حصول الشباب على قرض جهاز تنمية المشروعات

صورة أرشيفية

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع شركة "سويفت تكنولوجيز"، بدء تلقي طلبات الشباب، للحصول على قروض من الجهاز، لتملك سيارة نقل خفيف بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية.

والشروط المطلوبة في المتقدمين، هي:

1) ألا يقل السن عن 25 عاما.

2) خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال قيادات السيارات.

3) الوجود بالمحافظة المقام بها المشروع.

4) التفرغ الكامل للمشروع.

5) الحصول على مؤهل دراسي مناسب.

6) تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

والحد الأدنى للمساهمة الذاتية 20% من سعر السيارة، والمميزات هي تأمين شامل على السيارة، وتأمين على حياة السائق.

ويفتح باب التقدم طوال أيام الأسبوع، من الأحد إلى الخميس حتى نهاية شهر مارس الجاري، من الـ10 صباحا حتى الـ5 مساء، ويمكن إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني apply@swyft-me.com.

أخبار متعلقة

فاروق: تسليم 263 مشروعا لمستفيدات قرض مستورة

فاروق: تسليم 263 مشروعا لمستفيدات قرض مستورة
بنك ناصر: قرض "مستورة" ينفذ في 93 فرعا وأكثر من 4 آلاف لجنة زكاة

بنك ناصر: قرض "مستورة" ينفذ في 93 فرعا وأكثر من 4 آلاف لجنة زكاة
قرار جمهوري بالموافقة على قرض ألماني بـ225 مليون يورو

قرار جمهوري بالموافقة على قرض ألماني بـ225 مليون يورو
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس جهاز تنمية المشروعات

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس جهاز تنمية المشروعات
"قابيل": إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

"قابيل": إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

وزيرة الهجرة: لا تصويت لمن مكتوب في بطاقة الرقم القومي "مقيم بالخارج"

وزيرة الهجرة: لا تصويت لمن مكتوب في بطاقة الرقم القومي "مقيم بالخارج"

"مناهضة العنف ضد المرأة" في ندوتان بجامعة المنيا

"مناهضة العنف ضد المرأة" في ندوتان بجامعة المنيا

"حب الوطن" بالغربية يشيد بالإقبال الكبير للمصريين بالخارج على التصويت

"حب الوطن" بالغربية يشيد بالإقبال الكبير للمصريين بالخارج على التصويت

بالصور| الملا يدعو للمشاركة بالانتخابات من السفارة المصرية بالأردن

بالصور| الملا يدعو للمشاركة بالانتخابات من السفارة المصرية بالأردن

93 مركزا لبيع سندات "سد النهضة" في أديس أبابا

93 مركزا لبيع سندات "سد النهضة" في أديس أبابا

اختيارات الوطن

سيدات مصريات يغنين "بشرة خير" أمام القنصلية المصرية في دبي

فى يومه العالمى: النوم أقل من 6 ساعات «تعكير مزاج»

فى يومه العالمى: النوم أقل من 6 ساعات «تعكير مزاج»

«رونى».. أصغر معلق كرة قدم: بحبك يا «شلبى»

«رونى».. أصغر معلق كرة قدم: بحبك يا «شلبى»

أطفال الصعيد فى مزارع البصل: يد تعمل.. ويد تمسح الدموع

أطفال الصعيد فى مزارع البصل: يد تعمل.. ويد تمسح الدموع

مرضى ضمور العضلات يودّعون مرحلة «الحسبنة»: القضاء هو الحل

مرضى ضمور العضلات يودّعون مرحلة «الحسبنة»: القضاء هو الحل

الأكثر قراءة

عاجل