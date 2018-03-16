نائب وزير الزراعة تطالب أهالي المنيا بالمشاركة بالانتخابات

طالبت الدكتوره منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، المشاركين في المعرض السابع لمستلزمات ومعدات الدواجن والماشية والأعلاف والأدوية البيطرية بعنوان "أجريفيتيا 2018" بالمنيا، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية نهاية الشهر الحالي، حتى يرى العالم الاستحقاقات التي حصل عليها المصريون ومدى قوة وتقدم مصر.

وأكدت "محرز"، في كلمتها اليوم دعم الحكومة وعلى رأسها عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنمية قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، حيث تم وضع تلك القطاعات في مبادرة البنك المركزي بتوفير قروض ميسرة للمربيين بفائدة 5% دعما لزيادة الإنتاج ولتحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص عمل.

وتفقدت "محرز"، المعرض، ودار حوار بينها وبين رواد الملتقى الذي يجتمع فيه مربي الثروة الداجنة مع كبريات الشركات الدولية والمحلية لإنتاج الأدوية واللقاحات والأعلاف وإضافات الأعلاف والكتاكيت ومعدات المزارع ودعتهم للتحويل من استيراد منتجاتهم من الخارج إلى الاستثمار في الإنتاج بمصر.