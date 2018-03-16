خليل: لا بد من زيادة الرحلات بين القاهرة وموسكو لمواجهة الطلب المتزايد

طالب الدكتور مصطفى خليل عضو اللجنة الوزارية لمتابعة استئناف الرحلات الروسية إلى مصر، اليوم، كلا من شركتي "آير فلوت الروسية ومصر للطيران" اللتان تبدأ في تسيير رحلات بين القاهرة وموسكو بداية من يوم 11 أبريل المقبل، بزيادة رحلاتهم لمواجهة الطلب المتزايد من الروس على زيارة مصر، كاشفًا أنه إذا ما استمر تسيير الرحلات وفقًا للمعدل الحالي لتشغيل الشركتين "6 رحلات أسبوعيًا"، فإن أعداد السياح الروس الوافدين لمصر العام لن يتعدى الـ 30 ألف سائح.

وانتقد خليل فى تصريحات خاصة لـ"الوطن" القطاع السياحي الحكومي والخاص الذي لم يقم إلى الآن بأية حملات ترويجية داخل السوق الروسى ، أو إجراء اية اتصالات فعلية مع الشركات السياحية الروسية بحجة الانتظار لحين عودة الرحلات الشارتر بين البلدين ، مشيرا إلى ان الرحلات المنتظمة حال زيادتها قادرة على جذب أكثر من 300 ألف روسى هذا العام .