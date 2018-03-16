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الوطن

"الأنفاق": الانتهاء من تركيب 799 بوابة كارت ذكي بالخطين الأول والثاني

منذ 31 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
"الأنفاق": الانتهاء من تركيب 799 بوابة كارت ذكي بالخطين الأول والثاني

الماكينات القديمة صورة أرشيفية

قال المهندس حسن توفيق، المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة تواصل تركيب بوابات الكارت الذكي والبالغ عددها نحو 850 بوابة بالخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تركيب جميع البوابات آواخر مارس الحالي، موضحًا أنه تم تركيب نحو 799 بوابة إلكترونية، وسيتم الانتهاء من تركيب الـ51 بوابة الآخرين نهاية شهر مارس.

وأكد توفيق لـ"الوطن"، أن الهيئة تعاقدت على هذه البوابات التى تعمل بالكارت الذكي من شركة "تاليس كومينيكيش أند سيكيورتى الفرنسية"، بتكلفة حوالي 160 مليون جنيه لتحل محل البوابات القديمة، موضحًا أن البوابات الجديدة تتضمن نظامًا ثنائي التكنولوجيا "مغناطيسي ولا تلامسي"، يتيح لها استخدام التذاكر المغناطيسية العادية لراكب الرحلة الواحدة بجانب الكارت الذكي اللا تلامسى، وما تم الانتهاء من تركيبه من البوابات الجديدة يتيح حاليًا فقط استخدام تذاكر الرحلة الواحدة، مشيرا إلى أنه مع الأسبوع المقبل ستبدأ إجراءات تفعيل وبرمجة هذه البوابات لتتيح استخدام الكارت الذكي أيضًا.

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