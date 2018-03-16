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الوطن

معرض خيري بمهرجان البيئة الـ15 بكلية البنات في جامعة عين شمس

منذ 21 دقيقة
كتب: أحمد أبو ضيف
معرض خيري بمهرجان البيئة الـ15 بكلية البنات في جامعة عين شمس

جانب من المعرض الخيري

أقامت كلية البنات بجامعة عين شمس، معرضا خيريا للملابس وذلك تحت رعاية الدكتورة رقية شلبي عميدة الكلية، ومي حلمي وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضمن فاعليات مهرجان البيئة الخامس عشر للكلية.

أوضحت مي حلمي وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المعرض هذا العام يأتي بالتعاون مع نادي "ليونز ايليت" ويخصص عائده لتجديد بعض القاعات الدراسية بالكلية.

كما أقيم ضمن فاعليات المهرجان الذي استمر على مدار أسبوع، معرضا للوسائل التعليمية بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور نظمي عبدالحميد.

كما شهد احتفالا بيوم اليتيم، والذي تم فيه استضافة ما يزيد عن 120 طفلا بعضهم من ذوي القدرات الخاصة من مختلف دور الأيتام على مدار يوم كامل أُقيم خلاله حفلات ترفيهية ومسرح عرائس وورش أعمال فنية للأطفال.

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