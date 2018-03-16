السفير المصري بهولندا: العملية الانتخابية تسير بشكل سلس ومنتظم

قال السفير أمجد عبدالغفار، سفير مصر لدى هولندا، اليوم، إن العملية الانتخابية في هولندا تسير على ما يرام وبشكل سلس ومنتظم، وجيد جدا منذ بدء التصويت.

وأشار عبدالغفار لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إلى تواجد أعداد كثيفة من المصريين المتواجدين في هولندا سواء من أبناء الجالية أو الزائرين، أو كل من يحمل جواز سفر ساري المفعول أمام اللجان الانتخابية، لافتا إلى عدم وجود أي مصاعب أو معوقات بالنسبة لتواجد المصريين على قواعد الناخبين.

وأضاف أن السفارة على تواصل مستمر مع الهيئة العليا للانتخابات من خلال القاعدة الإلكترونية، لافتا إلى حرص وزارة الخارجية على تقديم الدعم الفني اللازم لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منتظم.

وأوضح عبدالغفار، أن هناك تقاريرا يتم إرسالها إلى وزير الخارجية سامح شكري بشكل منتظم لإطلاعه على سير العملية الانتخابية، وذلك في ظل تعليمات بتوفير كافة التسهيلات وتوعية المصريين المتواجدين في الخارج بممارسة حقهم الدستوري للمشاركة في بناء مستقبل مصر.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.