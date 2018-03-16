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الوطن

نجاح انتشال جثة مواطن انهار منزله عليه أثناء تنقيبه عن الآثار بالدير

منذ 6 دقيقة
كتب: حسن صالح
نجاح انتشال جثة مواطن انهار منزله عليه أثناء تنقيبه عن الآثار بالدير

موقع لتنقيب عن الاثار بطوخ

أعلن اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، أن أجهزة الحماية المدنية، نجحت في انتشال جثة المواطن عبد الحليم عبد العزيز عبد الحليم، 39 سنة، من أسفل منزله نتيجة تنقيبه عن الآثار خلسة بقرية الدير.

 وكانت اللجنة المشكلة من قبل المحافظ، برئاسة المهندس مصطفي عباس السكرتير العام المساعد، وقوات الأمن والحماية المدنية، قد بذلت جهدًا كبيرًا منذ ليله أمس للبحث عن الجثة وتسليمها لذويه.

وتجدر الإشارة الى أن عشماوى، وجه بأن تكون عملية الحفر بالأعمال اليدوية، وبدون استخدام المعدات مع تأمين المنازل المجاورة بسند جانبي عملية الحفر.

انتشلت الجثة عصر اليوم، وتم نقلها بسيارة أسعاف، إلى المستشفى لإجراء معاينه النيابة العامة والتصريح بالدفن من قبل مديرية الصحة، ومن ثم تسليمها لذويه لإجراء عملية الدفن.

 وأكد عشماوي، على ضرورة عدم ممارسة أي أعمال حفر تحت أي مسمى ألا بتصريح من الجهات المختصة، وذلك تأمينًا وحفاظًا على أرواح المواطنين.

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