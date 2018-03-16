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الوطن

تركيا تجري تعديلا في قرار العقوبات على كوريا الشمالية

منذ 7 دقيقة
كتب: وكالات
تركيا تجري تعديلا في قرار العقوبات على كوريا الشمالية

صورة أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية التركية، قرارًا يقضي بإجراء تعديل في قرار صادر عن مجلس وزراء البلاد يوم 20 فبراير 2017، حول العقوبات المزمع فرضها على كوريا الشمالية في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي.

وبموجب القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم، فإنه سيتم منع تحويل الذهب من وإلى كوريا الشمالية، بهدف الحيلولة دون تعزيز البرنامج النووي أو المساهمة في التهرب من العقوبات المفروضة على هذا البلد، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول"التركية للأنباء.

ويتضمن القرار أيضًا وقف نقل أو بيع الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية المكررة والنفط الخام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى كوريا الشمالية، ومنع استيراد السفن أو الطائرات التركية الرصاص وخام الرصاص من هذا البلد.

وبموجب القرار الجديد، يمنع بيع أو نقل جميع أنواع المعادن أو السفن المستخدمة إلى كوريا الشمالية، في إطار الأوضاع المحددة لدى اللجنة المعنية عن العقوبات في الأمم المتحدة.

ونص القرار أيضًا على عدم تقديم التدريب العسكري أو التدريب في مجال الشرطة لأي من مواطني كوريا الشمالية، وإضافة 12 شخصية اعتبارية و40 شخصا إلى قائمة الأشخاص المجمدة أموالهم، أو المحظورين من السفر.

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