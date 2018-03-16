الجالية المصرية في فنلندا توفر سيارات خاصة لنقل الناخبين لمقر السفارة

قال ماهر جرجس، أحد مؤسسي الجالية المصرية في دولة فنلندا، إن الجالية لها دور كبير في دعوة المواطنين المقيمين في الخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه اقتصر على الحث على التصويت وليس توجيه المصريين لأعطاء أصواتهم لمرشح بعينه.

وأوضح جرجس لـ"الوطن"، أن أعضاء الجالية المصرية وفروا سيارات خاصة بهم لنقل المصريين إلى مقر الاقتراع في السفارة المصرية في فنلندا، كنوع من التسهيلات للمشاركة في الانتخابات وخاصة المواطنين الذين يقطنون في أماكن بعيدة عن السفارة.

وأضاف جرجس، أن توفير وسائل المواصلات على المصريين المقيمين في الخارج سوف يساهم بشكل كبير على زيادة عدد الناخبين للألاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.