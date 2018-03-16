الأحد.. حقوق المنصورة تنظم مؤتمر القانون والتطورات التكنولوجية

تنظم كلية الحقوق في جامعة المنصورة، الأحد المقبل، المؤتمر العلمى الثانى لطلاب الدراسات العليا تحت عنوان "القانون والتطورات التكنولوجية"، وذلك الساعة 11 صباحًا، بقاعة الدكتور عبد الرازق السنهورى، برعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة، وريادة الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

يعقد المؤتمر، برئاسة الدكتور شريف خاطر عميد الكلية، والدكتور تامر صالح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، وكلا من الدكتور أكمل يوسف، الدكتور سمير سعد مقررا المؤتمر.

يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على التطورات التكنولوجية وأثرها البالغ فى تطوير أحكام القانون بمختلف فروعه وأقسامه كى يتمكن القانون من ضبط ما نجم عن الثورة التكنولوجية من آثار

ويناقش العديد من المحاور الهامة منها: المعالجة التشريعية للتطورات التكنولوجية، أثر التطورات التكنولوجية على أحكام القانون العام، وأثر التطورات التكنولوجية على أحكام القانون الخاص، ودور الشريعة الإسلامية فى مواجهة إشكاليات التطورات التكنولوجية، وأثر التطورات التكنولوجية فى تحقيق التنمية الاقتصادية