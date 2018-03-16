مقتل وإصابة 7 إسرائيليين في عملية دهس بالضفة الغربية

قتل إسرائيليان وأصيب 5 آخرون بجروح بالغة خلال عملية دهس قام بها فلسطيني، اليوم، باستخدام سيارته شمال الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في نبأ أوردته على موقعها الإلكتروني، إلى أن جميع المصابين في العشرينيات من العمر، وتم نقلهم بطائرة مروحية إلى مركز رابين الطبي.

ووقع الهجوم على طريق سريع بالقرب من مدخل مستوطنة ميفو دوتان بالضفة الغربية على بعد 10 كيلومترات جنوب غرب جنين.

وأفادت الأنباء بأن السائق، الذي هرب من مكان الحادث، ألقت قوات الأمن الإسرائيلية القبض عليه بعد وقت قصير من الهجوم، وأصيب بجروح طفيفة، وتم نقله إلى أحد المراكز الطبية.

وقال المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم إن الهجوم يوضح أن انتفاضة الشعب الفلسطيني مستمرة.

وتظاهر مئات الفلسطينيين اليوم، بمناسبة مرور 100 يوم على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل.