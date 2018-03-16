تسجيل الدخول

الوطن

مقتل وإصابة 7 إسرائيليين في عملية دهس بالضفة الغربية

منذ 6 دقيقة
كتب: أ ش أ
مقتل وإصابة 7 إسرائيليين في عملية دهس بالضفة الغربية

أرشيفية

قتل إسرائيليان وأصيب 5 آخرون بجروح بالغة خلال عملية دهس قام بها فلسطيني، اليوم، باستخدام سيارته شمال الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في نبأ أوردته على موقعها الإلكتروني، إلى أن جميع المصابين في العشرينيات من العمر، وتم نقلهم بطائرة مروحية إلى مركز رابين الطبي.

ووقع الهجوم على طريق سريع بالقرب من مدخل مستوطنة ميفو دوتان بالضفة الغربية على بعد 10 كيلومترات جنوب غرب جنين.

وأفادت الأنباء بأن السائق، الذي هرب من مكان الحادث، ألقت قوات الأمن الإسرائيلية القبض عليه بعد وقت قصير من الهجوم، وأصيب بجروح طفيفة، وتم نقله إلى أحد المراكز الطبية.

وقال المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم إن الهجوم يوضح أن انتفاضة الشعب الفلسطيني مستمرة.

وتظاهر مئات الفلسطينيين اليوم، بمناسبة مرور 100 يوم على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل.

أخبار متعلقة

إسرائيل تعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية

إسرائيل تعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية
الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا من الضفة الغربية
قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"المصريين الأحرار": المصريون بفرنسا يتوافدون لصناديق الأقتراع

"المصريين الأحرار": المصريون بفرنسا يتوافدون لصناديق الأقتراع

بالصور| انهيار جسر في فلوريدا صمم ليبقى 100 عام بعد أسبوع من تركيبه

بالصور| انهيار جسر في فلوريدا صمم ليبقى 100 عام بعد أسبوع من تركيبه

"واتساب" يقدم تحديثا به مميزات وإضافات جديدة

"واتساب" يقدم تحديثا به مميزات وإضافات جديدة

ارتفاع عدد المصابين برصاص إسرائيلي على حدود غزة إلى 12 فلسطينيا

ارتفاع عدد المصابين برصاص إسرائيلي على حدود غزة إلى 12 فلسطينيا

إصابة 117 فلسطينيا في مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة الغربية

إصابة 117 فلسطينيا في مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة الغربية

اختيارات الوطن

سيدات مصريات يغنين "بشرة خير" أمام القنصلية المصرية في دبي

بالصور| مواقف جمعت محمد صلاح بطفلته

بالصور| مواقف جمعت محمد صلاح بطفلته "مكة" قبل إعلانه الجديد

بالفيديو| سيدة سبعينية تبكي خلال التصويت بالإمارات: محدش مقدر قيمة مصر

بالفيديو| سيدة سبعينية تبكي خلال التصويت بالإمارات: محدش مقدر قيمة مصر

مواطن مصري يهاجم معتز مطر من أمام السفارة بالكويت: "يا خائن يا عميل"

مواطن مصري يهاجم معتز مطر من أمام السفارة بالكويت: "يا خائن يا عميل"

بالصور| "عمر" أصغر ناخب مصري بأستراليا يدلي بصوته في الانتخابات

بالصور| "عمر" أصغر ناخب مصري بأستراليا يدلي بصوته في الانتخابات

الأكثر قراءة

عاجل