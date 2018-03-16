هتافات واحتشاد غير مسبوق للمصريين المقيمين في الخارج، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2018، وذلك بجميع دول العالم، وخاصة في الدول التي تشهد تجمعا كبيرا للجالية المصرية، حيث نشرت صفحة الجالية المصرية بالكويت منذ قليل، مقطع فيديو يظهر احتفاء المواطنون بالعرس الانتخابي داخل اللجنة الرئيسية.

وأظهر الفيديو، المواطنين وهم يقفون أمام شاشة حاملين الأعلام المصرية، ويحتفلون على أنغام أغنية حسين الجسمي "بشرة خير".

وقال سمير معوض، أحد ابناء الجالية المصرية بالكويت، إن الغالبية العظمى من الوفود أمام السفارة الآن صوتوا في الصباح الباكر، وعقب توقف الأمطار توافدت الجالية للاحتفال أمام السفارة.

معوض، أكد أن المترددين على النقابة لم يكونوا فقط من أبناء الجالية المصرية بالكويت، بل عدد من المواطنين الكويتين توافدوا هم الآخرين أمام السفارة لمشاركة المصريين فرحتهم.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.