الطماوي: كل صوت انتخابي خارج أو داخل مصر رصاصة في قلب أعداء الوطن

قال النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وأمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه يثق في إقبال الشعب المصري على التصويت في انتخابات الرئاسة التي تجرى حاليًا في الخارج.

وأضاف الطماوي في بيان له أن عشرات الملايين من الشعب المصري في الداخل والخارج سيقبلون على التصويت في الانتخابات الرئاسية ليعلنوا في رسالة للعالم دعمهم للدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتوقع نائب المصريين الأحرار، أن تتخطى نسب المشاركة في هذه الانتخابات، عن الانتخابات الماضية، مؤكدًا أن كل صوت انتخابي هو رصاصة في قلب أعداء الوطن.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.