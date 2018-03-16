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الوطن

سفير مصر بروسيا: الإقبال على الانتخابات في يومها الأول كان لافتا

منذ 12 دقيقة
كتب: أ ش أ
سفير مصر بروسيا: الإقبال على الانتخابات في يومها الأول كان لافتا

إيهاب نصر

قال السفير المصري لدى روسيا، إيهاب نصر، إن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بمقر السفارة المصرية في موسكو بدأ بإقبال لافت للمصريين.

وأضاف نصر، في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بموسكو، أنه بالرغم من أن اليوم هو يوم عمل في روسيا وبالرغم من البرودة الشديدة والمساحة الشاسعة للبلاد، إلا أن الإقبال كان ملفتا تماما.

وأشار إلى أن مصريين كُثر جاءوا من أقاليم روسية ليدلوا بأصواتهم في موسكو بمقر السفارة، موضحا أن بعض المصريين وفروا حافلات لنقل الناخبين من أقاليم أخرى، لتمكينهم من الإدلاء بصوتهم في العاصمة الروسية.

وشدد السفير على أن الناخبين يدلون بأصواتهم ويختارون المرشح المفضل لهم بحرية تامة، وقال إن إحدى مهام السفارة هي توفير هذا المناخ الحر ليختار الناخب المصري الذي يعيش في روسيا المرشح الذي يراه مناسبا لمصر ومستقبلها. 

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

 

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