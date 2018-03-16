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الوطن

ضبط 857 مخالفة مرورية بحملة في مطروح

منذ 11 دقيقة
كتب: محمد بخات
ضبط 857 مخالفة مرورية بحملة في مطروح

حملة مرورية - صورة ارشيفية

نظمت إدارة مرور مطروح، اليوم، حملة مرورية مكبرة بمركز ومدينة مرسى مطروح، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 857 مخالفة مرورية متنوعة، وتم التصالح فى 64 مخالفة فورية بمبلغ 6150 جنية.

يأتى ذلك، تنفيذاً لتعليمات اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، وبإشراف العميد أحمد السنطاوى مدير إدارة مرور مطروح.

وأكد مدير أمن مطروح، أن الحملات المرورية يتم تنظيمها بشكل مستمر يوميا فى جميع الطرق داخل مدينة مرسى مطروح، والمدن والمراكز الأخرى بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى الطرق السريعة والدولية التى تربط مدينة مرسى مطروح بمدن سيوة والسلوم والعلمين وحتى الحمام، لضبط جميع المخالفات، وإجراء تحاليل للسائقين، وضبط المخالفين للقانون.

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