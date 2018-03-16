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الوطن

ضبط سيارة محملة بـ458 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالفيوم

منذ 8 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
ضبط سيارة محملة بـ458 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالفيوم

صورة أرشيفية-لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالفيوم

تمكنت حملة مكبرة مشتركة من مديرية الطب البيطري، وإدارة تموين بندر الفيوم، ومباحث التموين بالمحافظة، اليوم، من ضبط سيارة ربع نقل، قادمة من طامية، محملة بـ458 كيلو جرام لحوم بقري مذبوحة خارج المجزر الحكومي.

وقال الدكتور موسى سليمان، وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، مساء اليوم، أن الحملة ضبطت سيارة ربع نقل قادمة من مركز طامية، إلى الفيوم، محملة بـ4 أرباع بقري، بالإضافة إلى كبد وقلب بقري، بإجمالي وزن 458 كجم، مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأضاف وكيل وزارة الطب البيطري بالفيوم، أنه تم الكشف الطبي البيطري الظاهري على المضبوطات، وتبين أنها محمومة وبها احتقانات دموية ونزيف باللحوم، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ورأت اللجنة إعدام المضبوطات بعد استئذان النيابة، والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة.

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