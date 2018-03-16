صحفي بالإمارات: الإقبال على التصويت بدبي فاق كل التوقعات

قال أحمد هاشم، رئيس قسم المحليات بصحيفة الإمارات اليوم، إن الإقبال على التصويت بالانتخابات الرئاسية في دبي فاق كل التوقعات.

وأضاف هاشم، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، إنه مع الدقائق الأولى لفتح باب التصويت تراصت الطوابير أمام لجنة دبي، والناخبين فيها "رافعين لأعلام مصر وشعار تحيا مصر".

وتابع: "عملية التصويت تمت بسهولة فائقة، وأنا لم أستغرق أكثر من 5 دقائق للإدلاء بصوتي والخروج من اللجنة".

وأردف: "الأجواء أمام لجنة دبي كانت مبهجة واحتفالية، كما سُمح للمصريين أن المالكين لبطاقات شخصية منتهية الصلاحية بالتصويت".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.