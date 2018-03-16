انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الروسية بقنصلية موسكو بالإسكندرية

انتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية، وأغلقت صناديق الاقتراع بمقر قنصلية موسكو بالإسكندرية.

وقال فلاديمير ديمبيتسكي، نائب رئيس اللجنة الانتخابية للانتخابات بمقر القنصلية في الإسكندرية، إن هناك أكثر من 100 ناخب من مواطني الجالية الروسية المقيمين بالإسكندرية والبحيرة والغربية ودمياط وكفرالشيخ ومطروح أدلوا بأصواتهم، اليوم، في الانتخابات بمقر القنصلية.

يشار إلى أن القنصلية الروسية بالإسكندرية قد بدأت في استقبال الناخبين من أبناء الجالية، والذين يبلغ عددهم الكلي نحو 1000 شخص، ومن له حق التصويت منهم حوالي 500 فرد، في تمام الثامنة صباح اليوم؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الروسية ولمدة يوم واحد.