أبو عجيلة: وكالة أنباء عالمية رفضت تصوير كثافة المشاركين بالانتخابات

قال الدكتور أحمد أبو عجيلة، منسق حملة "علشان نبنيها" في دبي: "إن المشهد الانتخابي اليوم شيئ مفرح وهو عرس وملحمة وطنية لشعب وطني واعي:.

وأضاف أبو عجيلة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ما حدث اليوم أثبت أن المصرين متمسكين بالرئيس عبد الفتاح السيسي ويعوا حجم المؤامرات التي تحاك ضد مصر.

وأشار، إلى أن هناك وكالة أنباء عالمية كانت ستقوم بتصوير المشهد الانتخابي وعندما رأت كثافة الناخبين امتنعت عن التصوير، وحينما طالبوها بالتسجيل مع المصرين رفضوًا وقالوًا إنهم يقوموا بتصوير اللجان الخاوية من المشاركين.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية، وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.