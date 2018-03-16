جوتيريش يدعو مجلس الأمن لاتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء المأساة بسوريا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مجلس الأمن الدولي إلى للوقوف متحداً، واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء المأساة السورية على وجه السرعة.

جاء ذلك في بيان صادر عن غوتيريش اليوم الجمعة، تلاه نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، على الصحفيين، في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وذكر البيان، إن "الواقع على الأرض في سوريا بات يتطلب إجراءات سريعة لحماية المدنيين، وتخفيف المعاناة، ومنع المزيد من عدم الاستقرار، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع، وإيجاد حل سياسي دائم يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254"، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية للأنباء.

وفي السياق نفسه، أضاف جوتيريش، في بيانه، "إنني أدعو مجلس الأمن الدولي للوقوف متحدا واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء المأساة في سوريا على وجه السرعة".

وأشار أن الأمم المتحدة وشركاءها يقفون بالكامل من أجل توفير الإغاثة الفورية المنقذة للحياة لجميع المحتاجين، مشددا على ضرورة أن يضمن جمع الأطراف وصول المساعدات الإنسانية بأمان وبدون عوائق.

وأعرب عن أسفه الشديد لعدم تطبيق القرار 2401 الذي أصدره مجلس الأمن في 24 فبراير الماضي، لوقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة.

وحث جوتيريش جميع أطراف النزاع على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين.

وأكد على ضرورة أن تكون عمليات إجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية بريف دمشق، طوعية وآمنة، وأن تتفق مع القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وأن يسمح للنازحين بالعودة في أمان حالما تسمح لهم الأوضاع بذلك.