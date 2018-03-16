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الوطن

بالفيديو| مقتل شاب سقط عليه ونش طالب بمنع وضعه أعلى إحدى العقارات

منذ 43 دقيقة
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| مقتل شاب سقط عليه ونش طالب بمنع وضعه أعلى إحدى العقارات

والد الضحية

قال أشرف الفخري، والد محمد أشرف الفخري، الذي قُتل نتيجة سقوط ونش يُستخدم في أعمال البناء عليه، إن أسرة الضحية سبق لها وأن قدمت شكاوى بسبب وضع الونش أعلى العمارة التي يوجد فيها المعرض بما يناقض معايير السلامة، موضحًا أن سلك الونش قُطع وقام العمال بإصلاحه قبل 10 دقائق من سقوطه على نجله.

وأضاف الفخري، خلال تصريحات لفضائية "MBC مصر"، أن نجله كتب وصيته قبل 5 أعوام، حيث جاء فيها أنه يريد أن يُدفن إلى جواره جده، وأن تُخرج أسرته كل ما يملك وكل ما كان يجب أن يُنفق عليه كصدقة جارية، وأن تحج الأسرة له، وتقرأ له القرآن وتدعي له.

وقال أحد أصحاب المحلات بموقع الحادث، إن سلك الونش سبق له أن قُطع أكثر من مرة، موضحًا أنه الونش سقط على يافطة المحل الذي يملكه.

وأضاف آخر، أن الضحية حاول أن يُثني مُلاك الونش عن وضعه في مكانه قبل أن يسقط عليه بحوالي ربع ساعة.

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