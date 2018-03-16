المرصد السوري: مقتل 16 شخصا في غارة تركية على "مستشفى عفرين"

قتل 16 مدنيا، اليوم الجمعة، جراء غارة تركية استهدفت المستشفى الرئيسي في مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد الهلال الأحمر الكردي، إصابة المستشفى في الغارة لكنه لم يعلن عن حصيلة للقتلى.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس: "استهدفت غارة تركية بشكل مباشر المشفى الوحيد في مدينة عفرين".

وأضاف، إن 16 مدنيا قتلوا في الغارة بينهم "امرأتان حبليان"، ولم يقتل أي من أفراد الطاقم الطبي في الغارة.

وقال شيروان بري، أحد رؤساء الهلال الأحمر الكردي ومقره في القامشلي في شمال شرق سوريا: "تعرضت المدينة لقصف كثيف خلال النهار واقترب القصف من المستشفى، لكن المستشفى استهدف مباشرة هذا المساء".

وغادر 15 ألف شخص على الأقل مدينة عفرين الجمعة وفق المرصد، فيما باتت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على مشارف المدينة التي تحاصرها بعد شهرين من بدء الهجوم التركي على منطقة عفرين، والذي تقول تركيا إنه يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها "إرهابية"، علما أنها كانت مكونا أساسيا في إنزال الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وتلقت الدعم من واشنطن.