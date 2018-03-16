وزير خارجية بريطانيا: حزين جدا لوفاة "مريم" والشرطة تحقق في الأمر

أعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن حزنه وتقديم تعازيه، في وفاة الطالبة المصرية مريم بالمملكة المتحدة، متأثرة بجروح، إثر هجوم فتيات عليها في حافلة.

وكتب وزير الخارجية بوريس جونسون في تغريدة: "أنا حزين جدا لوفاة المواطنة المصرية مريم مصطفى في المملكة المتحدة، تعازي لأقارب مريم".

وأضاف: "لقد أكدت لوزير الخارجية المصري سامح شكري أن شرطة نوتنغهامشير، مقاطعة بوسط انكلترا، تحقق في القضية".

وتوفيت مريم، 18 عاما، متاثرة بجروحها الأربعاء، بعد أن دخلت في غيبوبة إثر تعرضها مساء 20 فبراير الماضي لهجوم من عصابة فتيات في نوتنغهام.

وأثار إعلان وفاة مريم غضبا عارما في مصر، خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال والد الضحية: "أريد العدالة لابنتي، كانت كل شيء لي ودائما على استعداد لمساعدة الجميع".