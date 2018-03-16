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الوطن

لافروف: استغربت من منع واشنطن صدور بيان حول كوريا الشمالية بمجلس الأمن

منذ 31 دقيقة
كتب: وكالات
لافروف: استغربت من منع واشنطن صدور بيان حول كوريا الشمالية بمجلس الأمن

لافروف

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن موسكو تشعر بالاستغراب بسبب منع الولايات المتحدة صدور بيان حول كوريا الشمالية في مجلس الأمن الدولي.

وقال لافروف، في مقابلة مع وسائل الإعلام الفيتنامية واليابانية: "كان من الغريب أن نرى أمس في مجلس الأمن اعتراض على اقتراح روسيا والصين إصدار بيان من رئيس مجلس الأمن الدولي، يدعم بشكل عام للغاية اتفاقيات، ولو أولية"، وفقا لـ"سبوتنيك". 

وتابع "لكن التي تحققت بالفعل، حول عقد قمة بين الكوريتين، وإمكانية عقد اجتماع لقادة كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، وكان يعبر عن موقف مجلس الأمن الدولي المشجع تجاه هذه الحركة من التوترات العسكرية إلى التسوية السياسية".

واختتم "منع صدور هذا البيان على وجه التحديد من قبل الوفد الأمريكي"

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