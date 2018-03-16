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الوطن

ثروت: دور "محسن ممتاز" في "الكبير" كان معروضا على يوسف شعبان

منذ 31 دقيقة
كتب: شريف حسين
ثروت: دور "محسن ممتاز" في "الكبير" كان معروضا على يوسف شعبان

محمد ثروت

قال الفنان محمد ثروت، إنه تخرج في كلية التجارة بجامعة عين شمس، مضيفًا "اخدتها في 7 سنين كنت بسقط عشان أقعد أمثل في مسرح ".

وتابع ثروت، في حواره ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "cbc" أنه تخرج ثم كون فرقة مسرح خاصة بعد التخرج من الكلية.

وأوضح أنه شاهد مسرحية "أيامنا الحلوة" التي خرجت من الدفعة الأولى لمركز الإبداع الفني مع المخرج خالد جلال، والتي كان قوامها بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، وإيمان السيد، وسامح حسين، ومحمد شاهين.

وكشف أن دوره في مسلسل "الكبير أوي" (محسن محسن ممتاز) كان معروضا في البداية على الفنان يوسف شعبان، لكي يظهر بنفس شخصية محسن ممتاز الشهيرة، إلا أن شعبان اعتذر بسبب أداءه نفس "الإيفيه" في فيلم "الفيل في المنديل" مع الفنان طلعت زكريا.

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