قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مهنة المحاماة في مصر كانت مهنة من لا مهنة له، حتى احترفها كل من سعد زغلول، زعيم حزب الوفد، وإبراهيم الهلباوي.

وعرض عيسى، خلال تقديم برنامج "حوش عيسى"، الذي يُذاع عبر فضائية "ON E"، كتاب "المحامون بين المهنة والسياسة"، الذي ألفته الدكتورة أماني الطويل، وجاء فيه أن المصريين لم يكن متاحًا لهم أن يوكلوا محامين للدفاع عنهم في العصر العثماني، موضحًا أنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم في مواجهة الشهود.

وأضاف عيسى: "كان القضاة يطلقون أحكامهم وفقًا لأهوائهم الشخصية وحسب ما يرونه من مكانة المتقاضين".

وتابع: "في عام 1888 صدرت لائحة للاشتغال بالمحاماة، وكانت الشروط هي ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة على الأقل، وأن يكون ذا كفاءة، كما يجب أن يجتاز المتقدم بطلب لمزاولة المهنة أمام لجنة خاصة، لكن الاختبار لا يخضع لأي شروط أو معايير إلا تقديرات أعضاء اللجنة الممتحنة".

وأردف: "المحامين كانوا بيشتغلوا المهنة بلا وعي أو دراسة أو قانون، فكانت مفتوحة للجهلاء".

واستطرد، حديثه قائلًا: "ولهذا أخفى سعد زعلول اشتغاله بالمحاماة عن أهله وأصدقائه، حتى أُضيف للمهنة صفة الاحترام بفضل مجهوداته هو وإبراهيم الهلباوي لما لهما من علم ودراية وقدرة ودراسة القانون الفرنسي".