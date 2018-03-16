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الوطن

روسيا: اتخذنا بالفعل القرارات المتعلقة بالرد على بريطانيا قريبا

منذ 11 دقيقة
كتب: أ ش أ
روسيا: اتخذنا بالفعل القرارات المتعلقة بالرد على بريطانيا قريبا

ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن بلادها اتخذت بالفعل قراراتها فيما يتعلق بالرد على طرد 23 دبلوماسيا روسيا من المملكة المتحدة، موضحة أن موسكو ستعلن عن تلك القرارات قريبا.

وأضافت زاخاروفا، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية (تاس)، اليوم الجمعة "الجانب الروسي اتخذ جميع القرارات وسيخبر الجانب البريطاني والعامة عنها قريبا".

ووصلت العلاقات بين لندن وموسكو هذا الشهر مستوى غير مسبوق من التوتر، بعدما أعلنت الحكومة البريطانية طرد 23 دبلوماسيا روسيا من أراضيها ردا على الهجوم بغاز على الأعصاب على سيرجي سكريبال الضابط السابق بالاستخبارات العسكرية الروسية والذي كان لاجئا في بريطانيا وابنته في مدينة ساليسبري البريطانية في الرابع من الشهر الجاري.

وتتهم الحكومة البريطانية موسكو بالوقوف خلف الهجوم الذي أدى إلى إصابات خطيرة لسكريبال وابنته يرقدان على إثرها في مستشفى في حالة خطرة إلى الآن، رغم نفي الجانب الروسي مسئوليته عن ذلك الهجوم.

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