نبيلة مكرم: الدولة المصرية لن تترك حق الطالبة مريم يضيع هباء

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنها تواصلت بالأمس مع أهل الطالبة مريم ضحية الاعتداء العنصري بلندن.

وأضافت مكرم، خلال مداخلة ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن السفارة والقنصلية المصرية في لندن تتابع بشكل مستمر ملابسات الحادث منذ بدايته وحتى من بعد وفاة مريم.

وأشارت إلى أن هناك محاميين أحدهما مصري، والآخر بريطاني للعمل على هذه القضية، مضيفة أنه سيتم التحقيق في الإهمال الطبي من المستشفى، التي كانت أحد أسباب وفاتها وكذلك تحول القضية من قضية اعتداء إلى قضية جنائية.

وتابعت مكرم أن الأسرة طالبت بشحن الجثمان إلى مصر لدفنها ولكن حفاظا على سير التحقيقات، يحدث حاليا تشريح للجثمان وذلك بعد موافقة والد ووالدة مريم لأن ذلك يخدم القضية، وأضافت أن القنصلية المصرية في لندن أنهت كل الإجراءات الخاصة، بشحن الجثمان إلى مصر.

وأكدت وزيرة الهجرة أن حق مريم لن يترك سدى وأن الدولة المصرية لن تترك هذا الحق يضيع هباء.