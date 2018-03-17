هبة هجرس: ذوو الاحتياجات الخاصة يشاركون بقوة في الانتخابات بالخارج

قالت هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن هناك إرادة سياسية من قبل الدولة بشكل عام والرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل خاص، لدعم المواطن المصري بمختلف فئاته.

وأضافت هجرس، خلال حوارها في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن ذوي الاحتياجات الخاصة شاركوا بقوة في اليوم الأول للتصويت بالخارج، تأكيدا على شعورهم بالإرادة السياسية الداعمة لهم.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.