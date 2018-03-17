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الوطن

برلماني: السيسي يستحق تفويضه وانتخابه لولاية ثانية

منذ 25 دقيقة
كتب: محمود البدوي
برلماني: السيسي يستحق تفويضه وانتخابه لولاية ثانية

إيهاب الخولي

قال إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، إنه لم يندهش من خروج المصريين بالخارج بكثافة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستحق ذلك.

وأضاف "الخولي"، خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة "دي إم سي": "القدر يشاء أن يذهب المصريون لتفويض السيسي من جديد كرئيس للبلاد، كما فوضوه لمحاربة الإرهاب وأهل الشر".

وأكد عضو مجلس النواب أن مصر تعزف سيمفونية منفردة، بعد مشاركة المصريين بالخارج بكثافة في الانتخابات الرئاسية، خاصة داخل دول الخليج، موضحًا أن السيسي قام بإنجازات حقيقية على أرض الواقع، بالإضافة لعودة الريادة المصرية داخل إقليم الشرق الأوسط.

وشدد الخولي، على أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم والإنسانية، والمصريون اليوم أدركوا أهمية القيادة السياسية الحالية التي تبني مجتمعا إنسانيا.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

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