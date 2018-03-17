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الوطن

بصندوقين.. جابر القرموطي يجري محاكاة للانتخابات الرئاسية

اليوم AM 01:46
كتب: خالد الأسمر
بصندوقين.. جابر القرموطي يجري محاكاة للانتخابات الرئاسية

جابر القرموطي

أجرى الإعلامي جابر القرموطي محاكاة للانتخابات الرئاسية التي جرت بالأمس من خلال مشاركة المصريين بالخارج فيها، حيث وضع صندوقين أمامه ببرنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار".

وأضاف القرموطي، أنه اتفق مع فريق عمل البرنامج على عمل هذه المحاكاة واعتبار الأستديو اللجنة التي تجرى فيها الانتخابات، وذلك تضامنا مع مشاركة المصريين بالخارج خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأشار، إلى أن المصرين في الخارج ضربوا أروع الأمثلة من خلال خروجهم بشكل مكثف والمشاركة في العملية الانتخابية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

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