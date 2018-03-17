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الوطن

الطفلة ريماس مجدي تهدي السيسي أغنية "أحلى رئيس"

اليوم AM 01:53
كتب: الوطن
الطفلة ريماس مجدي تهدي السيسي أغنية "أحلى رئيس"

ريماس

تستعد الطفلة ريماس مجدي لطرح أغنيتها الجديدة "أحلى رئيس" على طريقة الفيديو كليب، وعرضها على القنوات الفضائية وموقع "يوتيوب"، في منتصف الأسبوع المقبل؛ والتي تقدمها خصيصا للرئيس عبد الفتاح السيسي تدعيما له في الانتخابات الرئاسية، وتحس الأطفال فيها على واجبهم الوطني نحو البلاد والرئيس.

حيث قامت بتصويرها خصيصا على مسرح مدرسة "القديسة أنا" بدعم من إدارة المدرسة لإعلاء كلمة الوطن والعمل على رفع انتماء الأطفال لوطنهم.

أغنية "أحلى رئيس"، غناء ريماس مجدي وكلمات: الكاتب الإذاعي محمد هاشم وألحان: الموجي الصغير وتوزيع: أسامة سامي وإخراج: هبة عرفات.

ومن ناحية أخرى تستعد لتسجيل ميني ألبوم للأطفال، متنوع ويشمل عدة أغاني منها "ذاكر"، التي تحث الأطفال على المذاكرة وأغنية "الله يالله"، وأغنية أخرى تدعو فيها الأطفال التقرب من الله، وأغنية "يا حبيبتي يامه وحشتيني"، من الدراما الحزينة للأم وأغنية "أنا رايحة النادي"، تدعو فيها الأطفال للترفيه.

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