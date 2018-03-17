جابر القرموطي: الدولة تبتسم بعد سنوات عجاف

قال الإعلامي جابر القرموطي إن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية أبهرت العالم في يومها الأول.

وأضاف القرموطي أن عددا كبيرا من الدول شهدت كثافة عددية للجاليات المصرية منذ صباح أول يوم انتخابات، متابعا: "الناس كانت نازلة فرحانة ومبسوطة من زمان الناس ما فرحتش بالشكل ده، الكل نزل بالأغاني والأعلام والزغاريد، تحس إن الدولة بتبتسم بعد سنوات عجاف".

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعيش لحظات فارقة في تاريخها وواجبنا جميعا الالتفاف حولها لرفع شأنها.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.