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الوطن

القرموطي عن تصريحات وزير الدفاع القطري: "آخرك تقول بخ أو تلعب صلح"

منذ 55 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
القرموطي عن تصريحات وزير الدفاع القطري: "آخرك تقول بخ أو تلعب صلح"

جابر القرموطي

قال الإعلامي جابر القرموطي تعليقا على ما قاله وزير الدفاع القطري خالد العطية بأن الجندي القطري أفضل جندي بالمنطقة وأنهم خير أجناد الأرض، إنه لن يقارن بين الجندي المصري وأي جندي آخر لأنه لا يقارن بأحد.

وتساءل القرموطي، خلال تقديم برنامج "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار" كيف أن الجندي القطري خير أجناد الأرض، وقطر بها أكبر قاعدة عسكرية أمريكية، بالإضافة إلى وجود عناصر من العسكرية التركية على أرض قطر للحماية من دول المقاطعة الأربع؟.

وتابع: "أنا مش معترض أنك تفخم من الجندي بتاعك بس هو فين الجندي القطري ده؟ هو كلام هلفطه وخلاص؟ وريني الجيش القطري أو الطيران أو الحربية في قطر، وبعدين هما خير أجناد الأرض بأنهي منطقة؟ هل منطقة الخليج؟ أم منطقة الحدود القطرية؟ أم المنطقة اللي فيها القاعدة العسكرية الأمريكية والقوات التركية؟ أنت أخرك تقول بخ أو تلعب صلح". 

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