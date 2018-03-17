إبراهيم عيسى: سعد زغلول تجاهل أخاه بعد "حادثة دنشواي"

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات تأثر بشخصية درويش زهران، أحد أهم مقاومي الاحتلال الإنجليزي وكان أحد الأشخاص الذين نُفذ فيهم حكم الإعدام، على خلفية حادثة دنشواي الشهيرة.

وأضاف عيسى، خلال تقديم برنامج "حوش عيسى"، الذي يُذاع عبر فضائية "on e"، أن إبراهيم الهلباوي، أول نقيب للمحامين المصريين، ضرب مثلًا في الضعة ومعاونة الاحتلال الإنجليزي.

وتابع أن سعد زغلول كان حريصًا على تجنب ذكر أخيه أحمد فتحي زغلول، أحد القضاة الذين حكموا على المتهمين في القضية بالإعدام أمام ذويهم.