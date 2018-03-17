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الوطن

"وهدان" عن "الإيجار القديم": واحد عنده أملاك بالملايين ومش لاقي ياكل

اليوم AM 04:05
كتب: أحمد حامد دياب
"وهدان" عن "الإيجار القديم": واحد عنده أملاك بالملايين ومش لاقي ياكل

سليمان وهدان

قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يمثل حالة من حالات عدم العدالة الاجتماعية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منة فاروق في برنامجها "مساء دريم" المٌذاع عبر فضائية "دريم":"النهارده واحد عنده أملاك بالملايين ومش لاقي ياكل وعنده أملاك المفروض ياخد منها إيجار آلافات وبياخد منها 50 جنيه إيجار".

وأوضح وهدان أن لجنة الإسكان تعمل على تعديل قانون الإيجارات القديم وأنها ستبدأ بتعديل إيجارات الشقق التي تسكنها الهيئات والمصالح الحكومية والشركات الخاصة ثم سيتم تطبيق القانون الجديد على الجميع.

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