وزيرة الهجرة: هناك تكاتف وحرص من المصريين في الخارج على الانتخاب

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن المصريين في الخارج متكاتفين وحريصين على التقدم لصناديق الاقتراع.

وأضافت مكرم خلال مداخلة هاتفية لها لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc" أن هناك طلبات وصلت لوزارة الهجرة من متطوعين في الخارج، لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابعت مكرم، أن هناك مواطنين مصريين في الخارج قد وفروا أتوبيسات لنقل الغير قادرين على الانتقال أو يسكن على مسافة كبيرة من لجان التصويت، وأشارت إلى أن بعض المواطنين الآخرين استخدموا سيارتهم الشخصية لنقل المواطنين كي ينتخبوا.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أول أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، وتنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.