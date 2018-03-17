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الوطن

قافلة الأمراض الجلدية بالسويس تواصل أعمالها لليوم الثاني

منذ 52 دقيقة
كتب: محمد مقلد
قافلة الأمراض الجلدية بالسويس تواصل أعمالها لليوم الثاني

صورة أرشيفية

تواصل القافلة الطبية للأمراض الجلدية، أعمالها في محافظة السويس بالقطاع الريفي بمدرسة عبدالرحمن بن عوف الابتدائية بالكشف والعلاج المجاني والتي لاقت نجاحا كبير وإقبالا واسعا من قبل أهالي القطاع الريفي من المترددين على القافلة في يومها الأول أمس.

تتضمن القافلة أحدث أجهزة الكي بالتبريد، ويقوم بالكشف فيها مجموعة من كبار الأطباء من محافظة القاهرة، وتعتبر السويس هي المحافظة الثالثة بعد الفيوم والإسماعيلية، في استقبال قافلة متخصصة في الأمراض الجلدية، تقام القافلة تحت إشراف الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة بالسويس، ورعاية اللواء أحمد حامد محافظ السويس.

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