وزيرة الهجرة: المصريون يصوتون في قطر بـ"الأعلام والزغاريد"

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن في اليوم الأول للتصويت لم يشهد أي مشاكل وكلها كانت استفسارات عادية.

وأضافت مكرم خلال مداخلة هاتفية لها لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc" أن العملية الانتخابية في قطر وتركيا تسير بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة حرصت على نقل أفراح المصريين في قطر، وتواصوا مع رؤساء الروابط في قطر، وأرسلوا فيديوهات للوزارة التي أوضحت فرحة المصريين هناك ومشاركتهم بالعرس الديموقراطي.

وتابعت مكرم أن المصريين في قطر لم يمنعهم أحد من الادلاء بأصواتهم، موضحة أن الأعلام المصرية والزغاريد والأغاني الوطنية كانت حاضرة بقوة في مشهد التصويت بقطر.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أول أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، وتنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.