بالصور| بدء اقتراع المصريين بالكويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

بدأت الجالية المصرية في الكويت، التوافد بقوة على مقر السفارة المصرية في ثانى أيام التصويت باانتخابات الرئاسية.

وقال علاء سليم أمين عام الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمقيم بالكويت، إنَّ المصريين في الكويت سجَّلوا إقبالًا كبيرًا في الحضور خلال يوم أمس، إذ امتدت الطوابير أمام السفارة المصرية لمسافة طويلة.

وأضاف أنَّ هناك أعداد كبيرة من أبناء الجالية ستشارك في الانتخابات اليوم، متوقعًا أن تأتي الجالية المصرية في الكويت على رأس الجاليات المصرية بالخارج في أعداد المصوتين.